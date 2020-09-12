'Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi bir kez daha ertelendi
Vizyon tarihi defalarca kez ertelenen "Wonder Woman 1984", tekrar ertelendi. Açıklama yapan Warner Bros. normalde 2 Ekim 2020 tarihinde gösterime girecek film için bu kez aralık sonunu işaret etti.
İlk etapta 2019 sonunda vizyona girmesi beklenen "Wonder Woman 1984"ün vizyon tarihi çeşitli nedenlerle 5 Haziran 2020'ye ertelenmişti.
Devam eden süreçte de koronavirüs salgını yüzünden vizyon tarihi 5 Haziran'dan 14 Ağustos'a ertelenen film için son olarak 2 Ekim 2020 tarihinde karar kılınmıştı.
Şimdiyse defalarca kez ertelenen film için bir erteleme daha yapıldığı bildirildi.
DC imzalı süper kahraman filminin tekrar ertelendiğini duyuran Warner Bros., yeni vizyon tarihi için aralık sonunu işaret etti.
Variety ve Deadline'ın bildirdiğine göre film, eğer planlarda tekrardan bir değişiklik olmazsa 25 Aralık 2020'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
Kaynak: webtekno.com
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