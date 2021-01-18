WP istihbarat raporuna dayandırdı: ABD Kongresi baskından 3 gün önce uyarıldı
ABD Kongre Binası polisi tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, baskından 3 gün önce Kongre’nin uyarıldığı bilgisinin yer aldığı, Washington Post gazetesi tarafından öne sürüldü.
ABD’den Washington Post gazetesi, yayınlanan 12 sayfalık istihbarat raporunun bir kısmına ulaştığını belirtti. ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının 3 gün öncesinde ABD Kongre polisi istihbarat birimi tarafından hazırlanan raporda yer verildiği iddia edildi. Gazetenin öne sürdüğü istihbarat raporundaki bilgiler şu şekilde yer aldı:
Mevcut başkanın destekçileri, “6 Ocak 2021'i başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için son fırsat olarak görüyor. Bu çaresizlik ve hayal kırıklığı duygusu, daha çok şiddete başvurmak için bir teşvike dönüşebilir. Önceki seçim sonrası protestolardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump yanlısı destekçilerin hedefi, daha önce olduğu gibi karşı protestocular değil, daha ziyade 6 Ocak'ta Kongre'nin kendisi hedeftir.”
RAPOR DAHA ÖNCE YAYINLANDI
Washington Post 3 Ocak'ta yayınlanan raporda, Kongre Binası'nın Beyaz üstünlükçüleri ve aşırılık yanlısı grupların üyeleriyle birlikte Trump tarafından kışkırtılan binlerce göstericinin hedefi olacağına dair uyarının yer aldığını iddia etti. Gazete raporda beklenen kalabalıkların, silahlanma çağrılarının, Kongre Binası’na yakınlığın ve Trump’ın kendisi tarafından desteklenmesinin olayın tehlikeli bir duruma dönüşebileceğinin belirtildiğini öne sürdü.
Haberde, ‘yaşanan baskının ardından görevden alınan eski Kongre Polis Amiri Steven Sund, yaşanan baskın öncesinde istihbarat birimlerinin raporlarında güvenlik hazırlıkları hakkında bilgilerin yer aldığını’ ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!