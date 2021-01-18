WP istihbarat raporuna dayandırdı: ABD Kongresi baskından 3 gün önce uyarıldı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:35

ABD’den Washington Post gazetesi, yayınlanan 12 sayfalık istihbarat raporunun bir kısmına ulaştığını belirtti. ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının 3 gün öncesinde ABD Kongre polisi istihbarat birimi tarafından hazırlanan raporda yer verildiği iddia edildi. Gazetenin öne sürdüğü istihbarat raporundaki bilgiler şu şekilde yer aldı:

Mevcut başkanın destekçileri, “6 Ocak 2021'i başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmek için son fırsat olarak görüyor. Bu çaresizlik ve hayal kırıklığı duygusu, daha çok şiddete başvurmak için bir teşvike dönüşebilir. Önceki seçim sonrası protestolardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump yanlısı destekçilerin hedefi, daha önce olduğu gibi karşı protestocular değil, daha ziyade 6 Ocak'ta Kongre'nin kendisi hedeftir.”

RAPOR DAHA ÖNCE YAYINLANDI

Washington Post 3 Ocak'ta yayınlanan raporda, Kongre Binası'nın Beyaz üstünlükçüleri ve aşırılık yanlısı grupların üyeleriyle birlikte Trump tarafından kışkırtılan binlerce göstericinin hedefi olacağına dair uyarının yer aldığını iddia etti. Gazete raporda beklenen kalabalıkların, silahlanma çağrılarının, Kongre Binası’na yakınlığın ve Trump’ın kendisi tarafından desteklenmesinin olayın tehlikeli bir duruma dönüşebileceğinin belirtildiğini öne sürdü.

Haberde, ‘yaşanan baskının ardından görevden alınan eski Kongre Polis Amiri Steven Sund, yaşanan baskın öncesinde istihbarat birimlerinin raporlarında güvenlik hazırlıkları hakkında bilgilerin yer aldığını’ ifade etti.