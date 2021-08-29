WSJ: Taliban bölünecek, IŞİD büyüyecek, ABD geri dönecek

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:47

Taliban'ın Afganistan'daki askeri zaferinin, grubun gelecekte yaşayacağı sorunların sadece bir başlangıcı olduğunu savunan Bokhari'ye göre, "Yeni hükümet başarısız olacak çünkü Taliban aynı anda hem pragmatik hem de ideolojik olamaz."

Taliban'ın çok parçalı bir yapı olduğunun altını çizen, "İdeolojik saflık olmaksızın bir arada kalması ve bu şekilde ülkeyi yönetmesi zor" diyen Bokhari'ye göre, "Afgan cihatçı hareketinin denge kurmaya yönelik çabaları, ulusötesi bir cihatçı hareket olan IŞİD ve diğer gruplar tarafından, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehlikeye atacak şekilde istismar edilecek. Bu olduğunda, ABD ve müttefikleri savaşın parçaladığı ülkeye geri dönmek zorunda kalacak."

TALİBAN - IŞİD ÇEKİŞMESİ

Bokhari'ye göre, "Taliban'ı sahte bir cihatçı hareket olarak kınayan IŞİD, grubun pragmatizm ve ideolojik bağlılık arasındaki iç çekişmesinden yararlanmayı amaçlıyor. Değişkenlik, IŞİD, Pakistan Talibanı ve El Kaide de dahil olmak üzere Afganistan'daki varlıkların yarattığı karmaşa içinde artıyor. Bir emirlik mi yoksa bir halifelik mi inşa edileceği konusunda bir tartışma var, Taliban Afganistan'da İslami bir yönetim peşindeyken, IŞİD tüm Müslüman dünyası için tek bir devlet arıyor."

"Taliban'ın, yeni emirliğin inşasına finansal destek almak için dünyaya ihtiyacı var" görüşünü savunan Bokhari'ye göre, "Radikal İslamcı bir varlık olmasına rağmen dünyayı pragmatik olduğuna ikna etmeye yönelik hararetli çabanın nedeni de bu..."