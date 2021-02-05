Wuhan’da incelemelede bulunan DSÖ ekibinden 'yeni veri açıklaması'

05 Şubat 2021 Cuma, 11:44

Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeleri incelemelerini sürdürüyor. Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden DSÖ ekibi, “daha önce kimsenin görmediği veriler” tespit ettiklerini söyledi. Ekibin üyesi Dr. Peter Daszak, “Yeni veriler elde ettik ve bu iyi bir şey. Virüs için doğru yönlere bakmamıza yardımcı olmaya başlayan çok değerli şeyler” dedi.

DSÖ ekibinin İngiliz üyesi, yetkililerle de görüştüklerini ifade ederek, “Daha önce görülmemiş verileri bizimle paylaşıyorlar. Olası yolları bizimle açıkça konuşuyorlar. Bir yere varmaktayız ve ekibin tüm üyelerinin bu şekilde düşündüğünü söyleyebilirim. Çin’in bizimle çalışmaya istekli olduğunu düşünüyorum ve bunu her gün görüyorum” ifadelerini kullandı.



"HER ŞEY ARTIK MASADA"

Daszak, “Enstitüdeki laboratuvarın konuyla ilgisi olabileceğine dair tezlerden haberimiz elbette var ve merak etmeyin bu konuda sorular sormaya devam edeceğiz. Eğer bulduğumuz veriler bizi virüsün laboratuvardan yayıldığı tezlerine götürecekse, verileri takip edeceğiz. Kanıtları takip edeceğiz. Bilgiler bizi canlı hayvan pazarına götürürse oraya, vahşi hayvan satılan marketlere götürürse oraya ve hatta bir laboratuvara götürürse oraya gideceğiz. Her şey artık masada ve bizler de bu konuda açık görüşlüyüz” açıklamalarını yaptı.



