cumhuriyet.com.tr gündeme getirdi, TFF Başkanı sponsorluktan çekildi

24 Ağustos 2021 Salı, 11:04

Futbol dünyası geçen hafta sonu cumhuriyet.com.tr'nin gündeme getirdiği sponsorluk krizi ile çalkalanmıştı.

Cumhuriyet muhabirleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Süper Lig takımı Rizespor'a sponsor olduğunu yazmış, yeşil-mavili kulüp Özdemir'in Rizespor Yatırım A.Ş.'de hissesi bulunduğunu Özdemir'le birlikte 63 iş insanının da bu şirkette payı olduğunu açıklamıştı.

Ancak buradaki önemli ayrıntı TFF Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in şirketi olan Limak Holding, Rizespor'un resmi sitesinde sponsorlar arasında yer almasıydı. Buna ek olarak önceki günlerde yer alan haberlerde aynı şirketin, Rizespor Yatırım A.Ş.'nin hissedarı olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rizespor Kulübü sponsorlar sayfasındaki LİMAK ilanını geri çekti. Yakın bir gelecekte de Nihat Özdemir'in kendisine ait Rizespor hissesini bir aile dostuna devredeceği iddia edildi.

Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.

Karadeniz ekibinin isim sponsorluğunu üstlenen kurum ise, son yılları zararla kapatan Çaykur.