Siyasilerden Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına tepki: Bıkmadan, usanmadan, yılmadan...

29 Haziran 2021 Salı, 21:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin feshi tepkilere neden olmuştu. Sözleşmeye ilişkin CHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadın örgütleri ve yurttaşların bireysel olarak Danıştay’a yaptığı 200’ü aşkın “yürütmenin durdurulması ve kararın iptali” isteminde bugün karar çıktı.

Danıştay 10. Daire, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı’yla feshedilmesine ilişkin açılan davada “çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” taleplerini oyçokluğuyla reddetti. Danıştay'ın kararına ise siyasiler sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş Twitter paylaşımında, "Bıkmadan, usanmadan, yılmadan İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye ve sözleşme için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İlgezdi'nin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi'nden bir imza ile çıkılması da Danıştay'ın verdiği karar da hukuksuzdur, yok hükmündedir. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye ve sözleşme için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Tepki gösteren bir başka isim ise CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü oldu. Süllü paylaşımında, "'Anayasa ve TBMM’ye rağmen karar alırım' diyen tek adam, kadınların geleceği hakkında karar veremez.İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararını da, Danıştay’ın ret kararını da tanımıyoruz.1 Temmuz Perşembe günü alanlardayız!" dedi.

'SÖZLEŞME ÇOCUKLARI DA KORUR'

CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen ise tepkiye neden olan 'Elmalı davası' kararını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları değil: Çocukları da korumaktadır. Tam da 2 çocuğumuzu taciz edenlerin serbest bırakıldığı Elmalı davası ile aynı gün Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebini reddetti. Siz kimden yanasınız? Çocuklardan mı tacizcilerden mi?"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Erdoğan Danıştay üyeliğine İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP zamanında Birinci Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut’u atamıştı. Şimdi Lütfiye Akbulut'un oyuyla birlikte, 2'ye karşı 3 oyla Danıştay 10. Dairesi, Tayyip'in İstanbul Sözleşmesi feshinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI REDDETTİ" paylaşımında bulundu.