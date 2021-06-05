Şike kumpas davası, dünya basınında büyük yankı uyandırdı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 11:12

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün, şike kumpası davası soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava dün karara bağlandı.

Fenerbahçe’ye kumpas kuranların aldığı hapis cezaları dünya basınında da büyük ses getirdi.

Fenerbahçe resmî sitesinden yayınladığı paylaşımda, dünyanın önde gelen basın kuruluşları Reuters, ESPN, Der Spiegel, L’Equipe’de yer alan haberleri derledi.

“FENERBAHÇE DAVASINDA BİN YILLIK CEZALAR”

Türk mahkemesinin Fenerbahçe davasında bin yıllık cezalar verdiğinin altını çizen İngiliz haber ajansı Reuters, “Fenerbahçe’nin daha önce ceza aldığı dava da savcıların kumpas kurulduğunu ifade etmesi üzerine yeniden dava açıldı. Mahkemenin kararına göre, sözde şike suçlamaları FETÖ ile bağlantılı savcılar tarafından yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maddi ve manevi olarak tazminat talep etti” ifadelerine yer verdi.

“SAVCILAR ÜLKE DIŞINA KAÇTI”

Amerikan spor haber sitesi ESPN, haberinde “Fenerbahçe davasında komploya karşı bin yıllık hapis cezaları verildi. Fenerbahçe’nin daha önce ceza aldığı davanın hakimleri ve savcıları ülke dışına kaçtı” ifadelerini kullandı.

“ŞİKE SUÇLAMASI YAPARAK FENERBAHÇE’YE ZARAR VERMEK İSTEDİLER”

Alman dergisi Der Spiegel, “Fenerbahçe’ye kurulan kumpas davasının sonucuna göre bunu yapanların FETÖ’ye bağlı oldukları biliniyor. Şike kumpası, Fenerbahçe’ye ve Başkan Aziz Yıldırım’a zarar vermek üzere bir araya geldi” yazdı.

“TÜRK FUTBOLUNU SARSAN ŞİKE DAVASINDA ÜÇ KİŞİ, İKİ BİN YIL HAPİS CEZASI ALDI”

Türkiye’de sahte şike suçlamalarına müebbet hapis cezaları çıktığını vurgulayan Fransız gazetesi L’Equipe ise “2011’de Türk futbolunu sarsan ve Fenerbahçe’yi de içeren sahte şike suçlamalarının davasında 3 kişi, toplam 2 bin yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı” ifadelerini kullandı. Sürecin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu yazan L’Equipe, “Hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe’ye yaşatılanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz, ölçülemez” şeklindeki sözlerine de yer verdi.