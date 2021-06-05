Fransa Açık'ta Djokovic ve Nadal korta çıkıyor

05 Haziran 2021 Cumartesi, 11:02

Tenis sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık’ta (Roland Garros) bugün oynanacak üçüncü tur maçlarında yıldız isimler bir üst tura kalmak için mücadele edecek.

DJOKOVIC’İN RAKİBİ BERANKIS

İlk iki turda rakiplerine set vermeden tur atlayan erkekler dünya 1 numarası Djokovic, bugün Ricardas Berankis ile karşı karşıya gelecek. Djokovic önceki turda Uruguaylı rakibi Pablo Cuevas’ı 6-3,6-2 ve 6-3 ile mağlup etmişti. Sırp raketin bugün rakibi Berankis ise James Duckworth’u mağlup ederek üçüncü tura kalmıştı.

NADAL REKOR PEŞİNDE

Kariyerinde 13 kez Fransa Açık’ta şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal, bu yılki turnuvayı da kazanarak Roger Federer ile paylaştığı “en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi” rekorunu kırmak istiyor. Önceki iki turda rakiplerine set vermeden tur atlayan İspanyol raket, bugün Cameron Norrie ile karşı karşıya gelecek.

KAPANIŞ FEDERER’DEN

Fransa Açık’ta günün son maçı ise Roger Federer ve Dominik Koepfer arasında oynanacak. İkinci turda Marin Cilic’e tek set veren Federer, kariyerindeki ikinci Fransa Açık zaferini elde etmek istiyor.

İLK MAÇ SOFIA KENIN’İN

Kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve iki numara Naomi Osaka’nın turnuvadan çekilmesi sonrasında favorilerden birisi olan Sofia Kenin, günün ilk maçında Jessica Pegula ile karşı karşıya gelecek. Her iki tenisçi de ilk turda rakiplerine set vermeden bir üst tura yükselmişti. Dünya 8 numarası Iga Swiatek ise Anett Kontaveit ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.