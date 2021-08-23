Xherdan Shaqiri Lyon’a transfer oldu
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon’un, Xherdan Shaqiri transferi için Liverpool’la anlaşmaya vardığı belirtildi.
Guardian’da yer alan haberde, Lyon’un Xherdan Shaqiri transferini 9.5 milyon sterlin karşılığında tamamladığı ifade edildi.
İsviçreli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve sonrasında sözleşme imzlayacağı belirtildi.
SAKATLIKLAR ETKİLEDİ
2018’de Stoke City’den Liverpool’a transfer olan Xherdan Shaqiri, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle son dönemde kadroya girememişti.
Guardian’daki haberde, Shaqiri’nin yerini doldurmak için Liverpool’un transfer yapmayacağı ve genç oyuncusu Harvey Elliott’ı bu pozisyonda kullanmak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 22 maça çıkan Shaqiri, 1 gol ve 4 asist kaydetti.
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