Xherdan Shaqiri Lyon’a transfer oldu

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:22

Guardian’da yer alan haberde, Lyon’un Xherdan Shaqiri transferini 9.5 milyon sterlin karşılığında tamamladığı ifade edildi.

İsviçreli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve sonrasında sözleşme imzlayacağı belirtildi.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

2018’de Stoke City’den Liverpool’a transfer olan Xherdan Shaqiri, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle son dönemde kadroya girememişti.

Guardian’daki haberde, Shaqiri’nin yerini doldurmak için Liverpool’un transfer yapmayacağı ve genç oyuncusu Harvey Elliott’ı bu pozisyonda kullanmak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 22 maça çıkan Shaqiri, 1 gol ve 4 asist kaydetti.



