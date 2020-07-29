Xiaomi, akıllı telefonlara kulaklık entegre etmeyi planlıyor
Xiaomi yaptığı yeni bir patent başvurusunda; tam kablosuz kulaklıkları akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor.
Yakın zamanda akıllı bileklik kapağının altına veya yanlarına saklanabilen tam kablosuz kulaklık ürünleri görmüştük. Xiaomi bu konsepti bir adım daha ileri götürüyor ve akıllı telefonların içerisine kulaklığı entegre ediyor.
Xiaomi'nin küresel patent ofisine yaptığı yeni bir başvuruya göre, şirket, akıllı telefonların içerisine kulaklık entegre edecek. Fikir telefona gizlenen ekran kalemi mantığından yola çıkarak, üst kısma iki adet kablosuz kulaklık entegre edilecek şekilde tasarlanmış.
Aynı ekran kalemi gibi kulaklık üst kısımdan çıkarılıyor ve sürücü kısmı yana doğru kıvrılıyor. İş bittiğinde ise sürücü kısmı yukarı kıvrılıyor ve kulaklık yeniden yuvasına oturtuluyor. Haliyle bunun için üst kısımda iki boş yuva yer alıyor ancak yine de telefonun çerçevesiz bir yapıda tutulduğu görülüyor.
Kaynak: Donanım Haber
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