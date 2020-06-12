Xiaomi, Redmi Note 9'u Türkiye'de satışa sundu

12 Haziran 2020 Cuma, 17:02

Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış başarısı gösteren Xiaomi, Redmi Note serisi, orta sınıf akıllı telefonları Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Arka kısımda bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9’un 48 MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 2 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Ekran içine yerleştirilmiş 13 Megapiksellik ön kamera ise ekranın maksimum düzeyde kullanılabilmesine olanak tanıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla ve 18W hızlı şarj desteğiyle Redmi Note 9, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli gücü sunuyor.

Redmi Note 9, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çarpıcı 6,53 inç Nokta Ekran ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

Redmi Note 9, 3.5 mm kulaklık girişi ve IR (kızıl ötesi) Blaster gibi fanların çok sevdiği çeşitli özelliklere sahip Redmi Note 9, bu ay itibarıyla Mi Store ve online kanallar üzerinde satışa sunulacak. Redmi Note 9'un 3 GB + 64 GB modeli 2.999 TL’den, 4 GB + 128 GB modeli ise 3.199 TL’den satışa sunuldu.