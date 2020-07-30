‘Yaban hayvanları bile oraya çıkamıyordu’

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

2012 yılında temeli atılan otel projesi için önce Kestane köyündeki tepenin bulunduğu alan, ticari alan olarak değiştirildi. Yıllardır devam eden, zaman zaman ekonomik ve yasal nedenlerde duran otel inşaatı, sonra da sahibinin “imar barışı”ndan yararlanmasıyla devam etti. Arap turistleri yöreye çekmek için başlatıldığı kaydedilen otel projesi ilçede yıllardır tartışılıyor.

Çevreciler, doğanın betonlaştırılarak katledileceği gerekçesiyle projeye karşı çıkarken ilçe halkının, bir kesimi de yöre turizmine katkıda bulanacağı gerekçesiyle projeye destek veriyor. Çevreciler, sosyal medyada otel inşaatını “ucube” olarak nitelendirdi.

Kestane köyü muhtarı Yusuf Yurtseven, projeyi desteklediğini belirterek “Kestane köyü tarihi bir köy. Gelen giden çok oluyor. Otel inşaatının yapıldığı Büyükkaya tepesine yaban hayvanları bile çıkamıyordu. İnşaat için yol yapıldı. Otelin başta Kestane köyü halkına olmak üzere yöre turizmine katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

TEPE: YETKİYİ BAKANLIK VERDİ

Tartışmaları değerlendiren CHP’li Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise “Benden önceki dönemde başlamış ve bitmek üzere olan bir inşaatla ilgili benim konuşma yapmam doğru olmaz. Sanki imar ruhsatını ben vermişim gibi bir hava yaratmak istiyorlar. Bunlar maksatlı olarak çıkarılıyor” görüşünü dile getirdi.