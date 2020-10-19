Yağışlar geliyor! Meteoroloji il il dolu uyardı
Yurdun bazı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışın görüleceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü dolu yağışı ve sağanak yağış için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BURSA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 24°C Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C Az bulutlu ve açık
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