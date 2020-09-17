Yakalanan dilenciler il dışına gönderildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 33 kişi il dışına gönderildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi ve polis ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çevre illerden gelerek dilencilik yaptığı tespit edilen 33 kişi yakalandı.
Dilenciler, gerekli sorgulamalarının ardından cezai işlem uygulanarak il dışına gönderildi.
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