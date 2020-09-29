“İsimsizler Hareketi” üyesi 3 şüpheli tutuklandı
“İsimsizler Hareketi” soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 18 üyeden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de 16 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, sosyal medyada "İsimsizler Hareketi' olarak bilinen grubun 24 üyesini 'provakatif paylaşım ve devlet büyüklerine hakaret' sebebiyle gözaltına almıştı.
Polisteki sorguları tamamlanan üyelerden 18’i Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5’i ‘adli kontrol’ şartıyla, 10’u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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