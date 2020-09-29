“İsimsizler Hareketi” üyesi 3 şüpheli tutuklandı

29 Eylül 2020 Salı, 10:15

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de 16 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, sosyal medyada "İsimsizler Hareketi' olarak bilinen grubun 24 üyesini 'provakatif paylaşım ve devlet büyüklerine hakaret' sebebiyle gözaltına almıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan üyelerden 18’i Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 5’i ‘adli kontrol’ şartıyla, 10’u da savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



