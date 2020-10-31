Yaklaşık 2 milyon TL’lik tanıtım harcaması WhatsApp mesajında

31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “TOB Genel Müdürler” adlı WhatsApp grubunda, bir yönetici tarafından makam talimatı paylaşıldı. Talimatta, “Gıdanı Koru kampanyasının kamuoyunda geniş kitleleri hedefleyen proje, tanıtım, lansman gibi programlarına Bakanımıza danışmanlık yapan Selen Kocabaş Hanımefendi koordinasyonunda etkinliğin sahibi ilgili birimle istişareli olarak yürütülmesi makam tarafından talimatlandırılmıştır. Konuya hassasiyet gösterilmesi konusunu bilgilerinize arz ederim” denildi. Mesajda, Kocabaş’ın resmiyette Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bir kamu görevi veya “bakan danışmanlığı” unvanı olmamasına karşın, “Bakanımızın danışmanı” ifadesinin yer alması dikkat çekti.

İşin yaklaşık 2 milyonluk kısmını alan dijital mühendislik firması-PR ajansı ve Selen Kocabaş, Bakanlık koridorlarında uzun süredir adı geçen isimlerden biri olarak yer alıyor. Eski Turkcell yöneticisi olan ve uzun yıllar Turkcell genel müdür yardımcılığı yapan Kocabaş’ın, Pakdemirli Bakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana, birçok proje ve tanıtım için hizmet alımlarında bulunduğu, birçok işi yapan ilgili PR ajansı ile de gayriresmi bağının olduğu iddia ediliyor. Bakanlık kulislerinde, Gıdanı Koru kampanyası için “dışarıdan alınan tanıtım hizmetinin”, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın kendi kaynakları kullanılarak yapılabileceği, ancak bunun tercih edilmediği de konuşuluyor.

MÜLAKATLARDA ROL

Ayrıca, Pakdemirli bakanlığa yeni atandığı dönemde, Selen Kocabaş’ın, mevcut genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile yeni atanacakların durumlarını değerlendirmek için yapılan mülakatlara girdiği, atamalar hakkında değerlendirme ve yönlendirme yaptığı da öğrenildi. Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Kocabaş’ın, hiçbir kamu tecrübesi bulunmadığı ve Bakanlıkta resmi görevi olmadığı için, mülakatlara girme yetkisi de bulunmuyor.

‘İSRAFI’ CUMHURİYET DUYURDU

Cumhuriyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tanıtımını yaptığı gıda israfından kaçınılması için başlatılan “Gıdanı Koru” kampanyasının yürütülmesi için Bakanlıkça doğrudan temin yöntemiyle hizmet alımı yapıldığını ve alımların toplamda 4 milyona mal olduğunu gündeme getirmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’da bir otelde kampanyanın basın toplantısına katılarak konuşma yapmıştı.