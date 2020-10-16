Yaklaşık 23 milyon TL artış!

16 Ekim 2020 Cuma, 13:28

Meclis’in yasama faaliyetleri için 2021 yılına ilişkin bütçe teklifi hazırlandı. TBMM Başkanlık Divanı’nda görüşülen ve 17 Ekim’de TBMM’ye sunulması beklenen teklife göre; Meclis’in bütçesi geçen yıla göre yüzde 8.4 arttırılarak, 1 milyar 894 milyon 56 bin TL’ye yükseltilmesi planlandı. Bütçenin 2022 yılında 2.1 milyar, 2023 yılı içinde de 2.4 milyar TL’ye yükselmesi öngörüldü.

BÜTÇEDEN YÜZDE 15 TASARRUF

Divan toplantısında yapılan sunumda, Meclis’in 1.7 milyar TL olan bütçesinin 7 Ekim itibariyle yüzde 63.4’ü olan 1.1 milyar TL’lik kısmının harcandığı bilgisi paylaşıldı. Bu ödeneğin 50 milyon TL’si Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 35 milyon 408 bin TL’lik kısmı da Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) ait olduğu belirtildi. Sunumda, yıl sonu tahmini harcamanın bütçenin yaklaşık yüzde 85’ine ulaşacağı öngürüldü.

2021 İÇİN YÜZDE 8.4 ARTIŞ

Meclis bütçesinin yüzde 63.5’ini yani 1 milyar 203 milyon 157 bin TL’lik kısmını personel giderleri oluşturdu. Geçen yıla göre yüzde 12.8 artış yapılan personel bütçesinde, Meclis kampüsü için yeni alınacak 298 personel ve personel ücretlerindeki yıllık enflasyon oranındaki artışın etkili olduğu belirtildi. KDK ve RTÜK’e yapılan transferler, memurların öğle yemeğine yardım ve eski milletvekillerinin tedavisi kalemlerinin de yer aldığı “Cari Transfer” başlığı altında 286 milyon 357 bin TL’lik bütçe ayrıldı. Meclis’te 100. Yıl Bahçe Lokantası, Güvenlik Nizamiye Binası, Mutfak Tadilatı gibi projelerin tamamlandığı belirtilerek “Sermaye Giderleri” başlığı altındaki bütçe yüzde 18.1 azalış göstererek 152 milyon TL’ye düşürüldü.

PROJE: PERSONEL BİNASI, KREŞ VE KÜTÜPHANE

TBMM’de 2021 ve 2022 yılı için yeni personel hizmet binası, kreş binası ve kütüphane binaları için harekete geçildi. Meclis yerleşkesi dışında üç ek hizmet binasının olduğu belirtilirken, 2021 yılında başlayacak yeni personel hizmet binasının 2022’de bitirileceği, yerleşke dışındaki binaların buraya taşınacağı ve proje bedelinin de 30 milyon TL olacağı belirtildi.

Bütçe sunumunda, Meclis’in kreşi için ayrılan binanın yerleşke dışında olduğu, 165 çocuğun bakım görebildiği fiziki şartlar ve kapasitesinin yetersiz olduğu ve taleplerin karşılanamadığı vurgulandı. Bunun için de 400 çocuk kapasiteli ve 5 bin 700 metrekare kullanım alanlı yeni bir kreş binası için ihale sürecinin başlatıldığı aktarılarak, 27 milyon TL’lik yeni projenin bilgisi paylaşıldı. Sunumda ayrıca mevcut kütüphanenin de ihtiyacı karşılamadığı, buna karşılık 41 milyon TL değerinde yeni bir kütüphanenin ana bina ile uyumlu konsept proje çalışması başlatıldığı aktarıldı.

MECLİS’İN COVİD-19 GİDERLERİ

TBMM’nin 2021 yılı için 1.8 milyar TL’lik bütçesinde en dikkat çeken noktayı, “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” kalemi oluşturdu. 2020 yılına göre elektrik, su, yakıt, giyecek alımları, bakım ve onarım giderlerinin de yer aldığı başlıkta yüzde 10.1 artış yapılırken, bu başlıktaki bütçenin 249 milyon 894 bin TL’ye yükselmesi öngörüldü. Yaklaşık 22.9 milyon TL’lik artışın yapıldığı bütçedeki artış için ise ilk sırada “COVİD-19 Giderleri” gerekçesi TBMM Başkanlık Divanı’ndaki sunumda yer aldı.