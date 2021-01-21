'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi
Japonya'da DeepScore şirketi tarafından insanların yüz mimiklerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmayacağını saptayabileceği iddiasında olan bir uygulama geliştirdi.
Tokyo merkezli DeepScore şirketi, geliştirdiği uygulamanın bir yalan makinesi gibi çalıştığı iddiasında.
Independet'ta yer alan habere göre, şirket, kullanıcıların yüzlerini analiz eden yeni uygulamanın “bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit ettiğini” öne sürüyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa dijital olarak düzenlenen CES 2021'de tanıtılan uygulama kullanıcılara cevabını bildiği soruları soruyor.
Bu sorulara cevap verildiği anlardaki yüzleri ile verdikleri tepkileri analiz eden uygulama elde ettiği veriler ışığında kişinin daha sonraki sorularda yalan söyleyip söylemediğini saptıyor.
Başka bir deyişle uygulamanın topladığı veriler ışığında yüz hareketlerini alaniz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını belirleyebildiği iddia ediliyor.
Ancak bazı uzmanlar bir algoritmanın bireylerin yüzünü veya sesini analiz ederek güvenilir olup olmadıklarını belirleyemeyeceğini söylüyor.
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
Video Haberler
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
En Çok Okunan Haberler
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- AKP'de parti yönetimine isyan: Kıyamet
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Boğaziçi'ne destek veren asistanlar işten atıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt