Yalnızca bir günde 15 ölüm

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Sağlık Bakanlığı’nı acil önlem almaya çağıran Diyarbakır Tabip Odası, vakaların sayısını düşük gösterilerek salgında kontrolün kaybedildiği uyarısında bulundu.

Diyarbakır Tabip Odası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hastanede takip edilmesi gereken ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır. Ekonomik kaygılardan vazgeçilip toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ’

Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve uzmanlık dernekleri, Covid-19 salgınında vaka ve ölümlerin artması üzerine ortak bildiri yayımladı.

“Salgın ağırlaşıyor, tükeniyoruz” başlıklı bildirgede, “Sağlık sistemimizin bu yükü kaldıramaz hale gelmeye başladığını görüyor ve sağlık çalışanlarının tükenmesinden kaygı duyuyoruz. Sağlık çalışanlarının sağlığı toplumun sağlığının garantisidir. Bu zorlayıcı koşullarla başarılı bir mücadele için toplumun tüm kesimlerinin desteği şarttır. Ancak bu desteği alabilmek için şeffaf, güven veren ve tutarlı bir salgın yönetimi gerekir” denildi.