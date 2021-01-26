Yalova’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesinin ardından soruşturma başlatıldı

Yalova’da Alevi yurttaşların yaşadığı 5 eve işaret konuldu. Evlerinin duvarlarına "Alevi K" şeklinde yazı yazılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 20:34
Yalova’da Alevilerin evlerinin işaretlenmesinin ardından soruşturma başlatıldı
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Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak’ta bulunan Alevilere ait 5 eve çarpı işareti konularak, duvarlara ‘Alevi’ yazıldı.  Evi işaretlenenlerden Ali İhsan Gültekin’in ‘Dede’ olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla "Alevi K" yazıldığının tespit edildi belirtildi.

Bunun üzerine "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadesi kullanıldı.


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