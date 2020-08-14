Yalova'da 'canlı bomba' paniği
Yalova’da, deniz otobüsü iskelesine gelen bir kadın, elindeki bavulda bomba olduğunu söyledi. İskelede büyük heyecan yaşanırken, polislere direnen kadın henüz elindeki bavulu teslim etmedi.
Yalova’da, deniz otobüsü iskelesine gelen bir kadın, elindeki bavulda bomba olduğunu söyledi. İskelede büyük heyecan yaşanırken, polislere direnen kadın henüz elindeki bavulu teslim etmedi.
Edinilen bilgiye göre, İDO iskelesi önüne gelen bir kadın, avaz avaz bağırmaya başlayarak, elindeki valizde bomba olduğunu söyledi. Vatandaşlar korkarak kaçıştı. Kısa sürede iskeleye polis ekipleri ve itfaiye geldi.
Ekipler, “Savcı gelince konuşacağım” diyen kadını ikna etmeye çalıştı. Bavuldan beyaz tozlar aktığı öğrenilirken, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.
KADIN EŞYALARI ÇIKTI
Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından olay yerine bir bomba imha ekibi çağrıldı. Kıyafetlerini giyerek bavula yaklaşan bomba imha uzmanı bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavuldan kadın giysisi çıktı.
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