Yalova’da emekli albay komşularını vurup intihar etti: 2 ölü, 3 yaralı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi’nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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