Yalova’da emekli albay komşularını vurup intihar etti: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden emekli albay dehşet saçtı. 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan emekli albay daha sonra başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İHA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:47
Yalova’da emekli albay komşularını vurup intihar etti: 2 ölü, 3 yaralı
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Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi’nde iddiaya göre Mehmet F. isimli emekli albay, komşularıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkartan Mehmet F., komşularının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Daha sonra koşarak deniz kenarına inen Mehmet F., tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.


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