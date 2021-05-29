Yalova'da görev yapan imamdan Atatürk'e hakaret
CHP'li Belediye Başkanı Kamil Yaman, Atatürk'e hakaret eden cami imamını müftülüğe şikâyet etti.
Oda tv'de yer alan habere göre; Yalova'nın Çınarcık İlçesine bağlı Koru Beldesi'nin Atakent Mahallesi'nde cami imamı Ömer Tokar'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürüldü.
CHP'li Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Yalova İl Müftülüğü'ne verdiği dilekçede Atakent Mahallesi cami imamı Ömer Tokar'ı Atatürk'e put ve yolundan gidenlere putperest dediğini kaydederek, "İvedi olarak bahsi geçen görevden alınmasını ve hakkında gerekli idari soruşturma talep etmekteyiz" talebinde bulundu.
Konuyla ilgili konuşan Yaman, il müftülüğüne yazılı şikâyette bulunduklarını ama henüz savcılığa vermediklerini belirtti. Yaman 26 Mayıs'ta şikayette bulunduklarını kaydederek olayı şöyle anlattı:
"Memurlardan oluşan ekipler var kaymakam tarafından atanmış. Covid 19 önlemleri kapsamında yapılan denetim sırasında bir parkın kenarında bu olay gerçekleşiyor. Hoca, Hz. İbrahim'den giriyor Atatürk'e bağlıyor. "En büyük puta tokmağı vurduk" diyor. Bizim zabıta elemanımız da "kim bu put?" diyor. O da "Atatürk" diyor, izinden gidenlere de putperest diyor."
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