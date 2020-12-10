Yalovaspor - Erokspor: 3-3

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:52

SAHA: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük xx, Halil Altun xx, İsmail Ertunç xx

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) - Fatih Hüseyin Salım (xx), Batuhan Eren (xx), Cemal Doğu (xxx) (Dk.86 Umut Kıral ?), Yunus Emre Aydemir (xx) (Dk.87 İlker Avşeren ?), Oğuzhan Bozkurt (xxx) (Dk.80 Yusuf Akdemir ?), Alperen Topçular (xxx) Dk.69 Burak Turan x), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Onurcan Küçük (xx), Yakup Kayış (xx), Salih Kaan Kaplan (xx)

ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı (xx) - Aziz Aksoy (xx), Muharrem Öner (xx), Cenk Doğan (xx), Muammer Sarıkaya (xx) (Dk.60 Mert Somay xx), Murat Kayalı (xx), Onur Alkan (xx), Aziz Kızılgün (xx) (Dk.88 Enes Soy ?), Samet Dağlı (xxx) (Dk.79 Hüseyin Afkan ?), Abuzer Gaffar Toplu (xxx), Recep Kalkan (xx)

GOLLER: Dk.5 Oğuzhan Bozkurt, Dk.11 Cemal Doğu, Dk.38 Alperen Topçular (Yalovaspor) - Dk.32 (Pen.) Abuzer Gaffar Toplu, Dk.34 Samet Dağlı, Dk.73 Mert Somay (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Onurcan Küçük, Oğuzhan Bozkurt, Yunus Emre Aydemir (Yalovaspor) - Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)



Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 13'üncü haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kaldı.

5’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Batuhan Eren’in rakip ceza sahasına ortasında Oğuzhan Bozkurt meşin yuvarlağı önünde buldu. Oğuzhan’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

11’inci dakikada Yalovaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta, golcü oyuncu Alperen son çizgiye inerek ortaladı. Yunus Emre topu kontrol edip ceza sahası yayı üzerindeki Cemal Doğu ile buluşturdu ve Cemal meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla Erokspor ağlarına gönderdi: 2-0.

32’nci dakikada, kalesinde üst üste gördüğü gollerle büyük şok yaşayan konuk ekibin geliştirdiği atakta Onurcan’ın Samet’e müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Abuzer Gaffar Toplu farkı bire indirdi: 2-1.

34’üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Esenler Erokspor’da, Abuzer Gaffar’ın Yalovaspor ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Samet Dağlı fileleri havalandırdı: 2-2.

38’inci dakikada kalesinde üst üste gördüğü gollerin ardından hemen toparlanan ev sahibi ekipte Yunus Emre orta sahada kaptığı topla hızla Erokspor ceza sahasına yöneldi. Ceza yayında topu Oğuzhan’la buluşturdu. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Alperen yaptığı vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

İlk yarı 3-2 sona erdi.

68’inci dakikada sağ kanattan gelişen Esenler Erokspor atağında Onur Alkan’ın ortasında ceza sahası içerisinde Abuzer Gaffar Toplu’nun kafa vuruşunda doksana giden topu Yalovaspor kalecisi Ahmet kornere çeldi.

73’üncü dakikada konuk ekip Esenler Erokspor, rakip kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Yaklaşık 25 metre mesafeden Mert Somay’ın kaleye gönderdiği frikik vuruşunda kaleci Ahmet Pekgöz topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlak kaleye giderken skor tekrar eşitlendi: 3-3.

90+6’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Erokspor atağında Hüseyin Afkan Yalovaspor ceza sahasına ortaladı. Abuzer Gaffar Toplu’nun kafa vuruşunda çatala giden topu kaleci Ahmet Pekgöz kurtardı.

Karşılaşma 3-3 tamamlandı.



