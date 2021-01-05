‘Yaman çocuk, yaşam sevinci oldu’

05 Ocak 2021 Salı, 13:11

Anaokulu öğretmeni olan Gamze Turan (33) 12 yıl önce Hakan Turan ile hayatını birleştirdi. İstanbul’da yaşayan çift evliliğinin ilk yıllarında çocuk fikrini erteledi ve kariyer yapmak istiyordu. Anne olmak için önünde daha çok zamanının olduğunu düşünen Turan, aradan yıllar geçti ve Turan çifti çocuk sahibi olmak için hazırdı. Doğal yollarla gebelik elde edilemeyince doktora başvuran Turan, hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı ve yumurtalarının menopoza girmek üzere olan bir kadınla eş değer olduğunu öğrendi. Turan çifti tüp bebek tedavisi sonrası oğulları “Yaman”ı geçen aylarda kucağına aldı. Anne Turan “Çocukları çok seviyorum. Mesleğim gereği onlarla hep iç içeyim. Onları bu kadar severken kendi çocuğumun olamayacağı fikri beni çok üzdü. Çok şükür her şeye rağmen bu duyguyu tattım” dedi.

İstanbul’da yaşayan Turan çifti, evliliğinin ilk yıllarında çocuk fikrini erteledi çünkü anaokulu öğretmeni olan Gamze Turan çalışmak ve kariyer yapmak istiyordu. Çocuklarla zaman geçirmeyi çok sevdiği için bu mesleği seçmişti. Anne olmak için önünde daha çok zamanının olduğunu düşünüyordu. Çocuk sahibi olmak istediğinde karşısına çıkacak problemin o yıllarda farkında değildi, tek hayali öğrencilerine güzel bir gelecek sunmaktı.

YUMURTA REZERVLERİ TÜKENMİŞTİ

Aradan yıllar geçti ve Turan çifti çocuk sahibi olmak için hazırdı. Doğal yollarla gebelik elde edilemeyince doktora başvuran Gamze Turan hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı ve yumurtalarının menopoza girmek üzere olan bir kadınla eş değer olduğunu öğrendi. Kariyer yapmak için geçirdiği yıllarda sınırlı sayıda olan yumurta rezervleri tükenmeye başlamıştı. Anne olmak için tek yolu tüp bebek tedavisiydi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile tanışan çifte gerekli testler yapılarak uygun bir tedavi protokolü oluşturuldu. İlk denemede hamilelik haberini alan çift geçtiğimiz aylarda oğulları “Yaman”ı kucağına aldı.

‘MUCİZEVİ DUYGUYMUŞ’

Anne Turan “Çocukları çok seviyorum, mesleğim gereği onlarla hep iç içeyim. Onları bu kadar severken kendi çocuğumun olamayacağı fikri beni çok üzdü. Çok şükür her şeye rağmen bu duyguyu tattım, annelik mucizevi bir duyguymuş. İsteyen herkesin bu mutluluğu yaşamasını dilerim” dedi.

YUMURTA KAYBI KADINLARIN YÜZDE 10’UNDA ERKEN BAŞLAR

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ise şu bilgileri verdi: “Bir kadının gebe kalabilme olasılığı yumurtalıklarında bulunan yumurta sayısı ile direk olarak ilişkilidir. Yumurtalık rezervinin kalitesini belirleyen en önemli faktör yaştır. Yaş ilerledikçe yumurtaların hem sayısı hem de kalitesi belirgin derecede azalır. Günümüzde artan eğitim düzeyi, kariyer odaklı çalışma hayatı ve ideal eş ile tanışmayı beklemek gibi nedenlerle gebeliği 30’lu ve 40’lı yaşlara erteleyen kadınların sayısı giderek artmaktadır. Bu kadınların yumurtalık rezervi yaşıtlarına göre iyi bile olsa, gebe kalmaya karar verdiklerinde doğurganlıkta yaşa bağlı azalma nedeniyle zorluklarla karşılaşabilirler. Yumurta sayısı ve kalitesindeki yaşa bağlı azalma, 35’ten sonra hızlanır ve 45 yaşına geldiğinde kadınların neredeyse hepsi gebe kalabilme özelliğini kaybetmiştir. Kadınların yaklaşık yüzde 10’unda, yumurta fonksiyonlarındaki yaşa bağlı azalma daha erken dönemlerde başlar ve rezervlerinin yaşıtlarına göre beklenenden düşük olduğu izlenir. Bu kadınların gebe kalabilme olasılığı yaşıtlarına göre azalmış olabilir ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tedavilerine başvurmaları gerekebilir. Azalmış yumurtalık rezervinin bilinen nedenleri arasında kalıtsal veya kazanılmış genetik bozukluklar, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi, endometriozis, kemoterapi, radyoterapi ve sigara içimi sayılabilir.”