Yanal'ın istemediği Allahyar!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

F.Bahçe'nin 2019 yılında kadrosuna kattığı İranlı golcü Allahyar Sayyadmanesh'ı Sivasspor maçında şans bulduğu son üç dakikaya kadar yeterli derecede izleyememiştik. Sarı-Lacivertliler gelecek vaad eden futbolcuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalamış, fakat 17 yaşındaki forvet kısa bir süre sonra İstanbulspor'a kiralanmıştı. Ersun Yanal, İranlı'yı sadece bir iki idmana çıkarmış yüzüne bakmamış ve “İşime yaramaz” diye bir ifade kullanmıştı genç yetenek için. Bravo Ersun Hoca'ya! Hangi gence şansa verdin, hangisi sahiplendin? Sayende bugün işe yarayacak İranlı bir yıldız ortalarda yoktu. İstanbulspor'dan döndükten sonra da yine döneminde forma şansı bulamadı. Şans alsa çok şeyler yapacağı kesindi. Çünkü kumaşı çok iyiydi. Sivasspor maçında son üç dakikada kala oyuna girdi, herkes nasıl topçu olduğunu gördü. Eline geçen üç fırsattan birisini gol yapsa bugün gündemdeydi Allahyar. Bir futbolcuyu aylarca oynatmazsan körelir. Son maçlarda Vedat'a verilen şansların yarısı keşke Allahyar'a da tanınsaydı. Umarım bundan sonrası Allahyar ve F.Bahçe için hayırlı olur.