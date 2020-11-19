Yandaş gazeteden dizide giyilen elbiseye sansür
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Fox TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki sahnelere buzlama yaptı. Yandaş gazetenin uyguladığı sansür sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fox TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin hedefi haline geldi.
Akit, yaptığı haberde, "Yahudi menşeili FOX TV'de yayınlanan toplum örf ve adetlerini ayaklar altına alan rezillikleri ile gündemden düşmeyen, başrollerini Kerem Bursin ve Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisine Kuruluş Osman dizisi adeta Osmanlı tokadı attı" diyerek kanalı ve dizi oyuncularını hedef gösterdi.
Akit haberinde hem ırkçı ifadeler kullandı hem de kadın düşmanı tavrını sürdürdü.
Dizide yer alan öpüşme sahneleriyle beraber oyuncuların giydiği elbiseye de sansür uygulayan yandaş gazetenin yaptığı haber, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Dizide, oyuncu Hande Erçel'in giydiği elbisenin sansürlenmemiş hali ise şu şekilde;
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