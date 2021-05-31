Yandaş gazeteler Atatürk'e lanet okuyan imama arka çıktı!

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:12

İmama Demirkan, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullanmıştı.

HÜKÜMETE YAKIN MEDYA DESTEKLEDİ

Ayasofya’da İmam Mustafa Demirkan’ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dinlediği sırada sarfettiği sözler sert tartışmalara neden oldu. Bu sözlerin ardından Demirkan’a büyük tepkiler yükselirken, hükümete yakın medyanın bir kısmı ise Demirkan'a arka çıktı.

"LAİKÇİLER AYASOFYA'YI HAZMEDEMİYOR"

AKP Hükümeti'ne yakın Akit "Demirkan Hoca'ya destek yağıyor" başlığını kullanırken, Hizbullah'ın yayın organı olduğu öne sürülen doğruhaber gazetesi ise "Laikçiler Ayasofya'yı hazmedemiyor" başlığını attı.

İşte o gazeteler:



