Yandaş yazar Yusuf Kaplan'ın 'türban' kaygısı: "Alarm verici'

09 Ağustos 2020 Pazar, 10:13

Yeni Şafak'taki köşesinde sık sık "ailenin sonunun geldiği", "dinin büyük tehlike altında olduğu gibi" korku senaryoları üretip iktidarı daha fazla dinselleşmeye çağıran yazılarıyla gündeme gelen gerici Yusuf Kaplan, bu kez kadınlarda gördüğü ve "ürpertici" dediği bir değişimi köşesine taşıdı.

"İddialarımızı ve gençliği yitirirsek, geleceği de kaybederiz!" başlıklı bugünkü yazısında, İHL’lerde deizm dalgasının sanıldığından da hızlı yayıldığını öne süren gerici yazar, "Bütün bunlar yetmiyormuş gibi nurtopu gibi ürpertici yeni bir sorunumuz daha oldu: Başörtüsü açma trendi! Modaya dönüştü adeta bu." dedi.

"Başörtüsü yasağını kaldırdık ama şimdi başörtüsünü atmaya başladık..." diyen yazar, konuyla ilgili "alarm zilleri" çaldığını gösteren bir süreçte olunduğunu öne sürüp üniversitede bir öğrencisinden geldiğini belirttiği bir mektubu paylaştı.

"YAPAYALNIZ KALDIM"

Kaplan'ın "Üzülerek, ağlayarak yazdıklarını, sizlerle paylaşıyor, yöneticilerimizin, cemaatlerin, vakıfların ve tabiî halkımızın dikkatine sunuyorum..." diyerek paylaştığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Hocam, o kadar çok dini bütün kızın başına açmasına şahit oldum ki! Artık dayanacak gücüm kalmadı hıçkıra hıçkıra ağladım gözlerim mosmor olana kadar. Keşke dedim böyle günleri görmek nasip olmasaydı. Bir furya var: ‘Başımızı açınca dinimizi bırakmıyoruz,’ diyorlar. Bu iş burada bitmiyor... ‘Başımızı açarız yine namazımızı kılarız’ diye başlayıp şort giymelerden dine hakaret boyutuna gelmeye başlıyorlar.”

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“Sanki ellerimden dinim kayıyor gibi hissediyorum. Tek başıma gibiyim; benimle birlikte başını açmayı düşünmeyen geri kalan kesimle bunu paylaştığımda da ‘insanların görüşleri bizi ilgilendirmez’ deyip umursamıyorlar. Yapayalnız kaldım çevremde. Ağzını açan kimse yok; kimse ‘ne oluyor’ demiyor. Sanki tüm sorumlusu benmişim gibi hissediyorum. Bunu görüyorum ve müdahale edemiyorum. Temelinin ne olduğunu anlayamıyorum. Sadece bir şey biliyorum, ki, başını açan sosyal medyada kendini sanki zafer kazanmış gibi paylaşarak diğerlerini etkiliyor. Allah rızası için hocam, bu konuda ne yapmam gerektiği konusunda bana yardımcı olun! Ben başım sıkışınca kendim hallederim genelde. Ama bu benim boyumu çok aşan bir sorun. Korkuyorum!”



