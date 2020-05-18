Yandaşın 19 Mayıs görseli, tepki çekti

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:04

Sabah gazetesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101’inci yıldönümü için hazırladığı ‘Adım adım zafere’ başlıklı haberinde, Atatürk hakkında rütbelerinin sökülmesi ve idam kararı veren Osmanlı Padişahı Vahdettin ile Damat Ferit’in görsellerini kullandı. Gazete, 2013 yılında internet sitesinde yayımladığı bir haberde bile Damat Ferit’ten “işbirlikçi” olarak bahsetmişti. Sabah gazetesi, haberin görselinde, Atatürk ve mücadele arkadaşlarının yanına Osmanlı Padişahı Vahdettin ile Damat Ferit’i de koydu. Haberde şu ifadelere yer verildi:



“İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs günü ise Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanlığında Cevat (Çobanlı) ve Fevzi (Çakmak) paşalara, sonra da Babıali'de bazı hükümet üyelerine veda etti. Aynı gün Yıldız Sarayı'nda Padişah Vahdettin tarafından kabul edilen Mustafa Kemal, daha sonra Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı (Durusu) Bey'i Şişli'deki evine çağırarak yolculukla ilgili bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.

RÜTBELERİNİ ALMAK İSTEDİLER

Sabah’ın haberinde Kurtuluş Savaşı’yla ilişkilendirilen Padişah Vahdettin ve Damat Ferit’in, bu mücadele sırasında Atatürk’e destek vermedikleri biliniyor.

Hatta Mayıs 1920’de Damat Ferit imzalı ‘padişah buyruğu’ doğrultusunda, Mustafa Kemal ve destekçilerinin idamı istenmişti. Kararda, Mustafa Kemal dahil, söz konusu isimlerin ‘sahip oldukları askeri ve mülki rütbe nişanlarına el koyulacağı’ ve ‘her türlü resmi unvanlarının kaldırılacağı’ kaydedilmişti.

Söz konusu buyrukta, Atatürk ve mücadele arkadaşlarının ‘Kuvayı Milliye adı altında fitne ve fesat çıkardıkları’ ve ‘iç güvenliği bozdukları’ savunulmuş, Atatürk’ten de ‘paşa’ değil, ‘Selanikli Mustafa Kemal Efendi’ diye söz edilmişti.

Bununla birlikte, Padişah Vahdettin, İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edildiği günlerde, İngiliz gazetelerine İngilizlere olan hayranlığını dile getiren açıklamalar da yapmıştı.

SABAH’IN 7 YIL ÖNCEKİ HABERİ

Bugünkü haberinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanına Damat Ferit’i koyan Sabah gazetesi, Şubat 2013’teki bir haberinde ise aynı Damat Ferit’e ‘hain’ iması yapmıştı.

Tarihçi Cezmi Yurtsever’in “Vahdettin’in Atatürk hakkında verdiği idam fermanının sahte olduğu” yönündeki iddiasını haberleştiren gazete, Damat Ferit’i “İngiliz yanlısı” olarak nitelendirmiş ve “Yurtsever, Vahdettin'in milli mücadele hareketinin amacına varması için İngiliz yanlısı Damat Ferit'i görevden alarak, milli mücadeleye dolaylı destek verdiğini belirtti” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sabah gazetesinin Damat Ferit ve Padişah Vahdettin’li afişine sosyal medyadan da tepkiler geldi.









Kaynak: Birgün