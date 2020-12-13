Yandaşla protokol: AKP’li belediye TÜGVA ve Ensar Vakfı ile işbirliği yapacak

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Çekmeköy Belediye Meclisi aralık ayı meclis oturumu gündemine gelen teklifte Ensar Vakfı, TÜGVA ve Yeşilay Cemiyeti’nin ilçe belediyesi ile “konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, meslek ve beceri kazandırma” gibi konularda işbirliği yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi talep edildi. Teklifin komisyon görüşünde TÜGVA’nın ve Ensar’ın vergi muafiyeti tanınan vakıflar olduğu anımsatıldı.

‘DOĞRU DEĞİL’

Teklifin belediye meclisinde görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Kamil Özkanca, “Yapılacak dayanışmanın halka herhangi bir fayda getirmeyeceğini düşündüğümüzden çoğunluk görüşüne ‘ret’ oyu veriyorum’’ dedi. CHP Meclis Grup Başkanvekili Ünal Bellek de “Okul saatleri dışında verilecek kurslarla; çağdaş ve bilimsel eğitime aykırı faaliyetleri olan bu vakıflarla işbirliği yanlış. İBB’nin bu tür vakıflara kaynak aktarmaması üzerine ilçe belediyelerine yönelen bu vakıflara destek verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu iki vakfın Yeşilay Cemiyeti ile birlikte anılmasını da bir haksızlık olarak görüyoruz. Başkanlık makamına verilecek yetkilerin detaylarını ve amacını bilemediğimizden teklife Millet İttifakı olarak “hayır” diyoruz’’ dedi. Teklif, CHP ve İYİ Parti’nin ‘hayır’ oyuna karşın, AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi.