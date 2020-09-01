Yandaşların propagandasına oğlundan sert yanıt: Anısına hakarettir

01 Eylül 2020 Salı, 15:48

Eski İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı, toplumbilimci, şair ve yazar Prof. Dr. Cahit Tanyol geçen 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.



Tanyol'un yaşamını yitirmesinin ardından yazar Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç, 2018 yılında Tanyol'la olan görüşmesinden bir videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğraf: AA

Cahit Tanyol Ümit Meriç'le konuştuğu videoda "Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur. Şimdi söyleyeceklerimi Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Cahit Tanyol'un AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili övgü içeren yorumlarının bulunduğu videoya ilişkin konuşan şair Tuğrul Tanyol, videoyu izlemek istemediğini fakat içerikten haberdar olduğunu belirterek "Yazılanları okudum, midem bulandı ve tiksinti duydum" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Tanyol

Ümit Meriç'in Cahit Tanyol'la görüşmesinin kendisinin ve diğer aile üyelerinin bilgisi dışında olduğunu söyleyen Tuğrul Tanyol, babasının bakıcısı ile yalnız yaşadığını ve ziyaretten çok daha sonra, bakıcının bilgi vermesiyle haberdar olduklarını belirtti.

'İKİSİ İLE DE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEDİM'

Ümit Meriç'le birlikte Tanyol'u ziyarete giden ve videoyu çeken Erkan Çav'ın Cahit Tanyol üzerine tez yazdığını ve tespitlerinin yüzde 90'ının yanlış olduğunu vurgulayan Tuğrul Tanyol şunları söyledi:

"Son iki yılda babamın bu iki insanla görüşmesini yasakladım. Babamın bakıcısı görüşmenin içeriğinden bahsetmişti, bu insanlar babamı kendi kafalarındaki düşünceye doğru çekmeye çalıştılar. Babam hayatı boyunca meşrutiyete inanmış bir insan. Erdoğan'ın ve AKP'nin meşru olduğunun bilincindeydi çünkü halk tarafından seçilmişlerdi. Ama hayatı boyunca ne Erdoğan'a ne de AKP'ye oy vermedi. Yapıtları ortada, düşüncesi ortada; 'Laiklik ve İrtica' diye kitap yazmış bir insan benim babam ve çok iyi anımsıyorum, bunu yazdı mı hatırlamıyorum ama bence bu düşüncesi çok önemlidir, daha 90'ların başındayken Milli Görüş Hareketi başladığında bana 'Türkler ikinci defa müslümanlaşmaya başladılar ama bu kez gelen Arap müslümanlığı' demişti ve bu tehtidin son derece farkındaydı. Bu düşüncede olan bir insanın adı geçen videoda bu sözleri söylemiş olması biraz söylemek değil 'söylettirilmiş' olduğu izlenimini veriyor."

'BENİM BABAMI KENDİ BABASI İLE KARIŞTIRIYOR'

Ümit Meriç'in kendisini çok kızdırdığını söyleyen Tuğrul Tanyol, "Sanırım benim babamı kendi babası ile karıştırıyor. Cemil Meriç soldan sağa dönmüş bir insandır; Cahit Tanyol ile sağdan sola döndü. 40'lı 50'li yıllarda sağ düşünceye sahipti, Demokrat Parti'nin kendi gazetesinde Demokrat Parti'yi eleştirdiği için yazılarına son verildi. 60'lı yıllardan sonra gerek Cumhuriyet Gazetesi gerek Yön Dergisi çerçevesinde sol düşünceye dönmüştür. Sosyalist Kültür Derneği'nin Genel Sekreteri'dir o dönemde ve bütün yaşamını Türkiye'nin nasıl bir Sosyalizm geleceği olabileceği düşüncesiyle geçirmiştir. Böyle bir insanın bu sözleri kendi iradesiyle ya da bilinci açık bir şekilde söylemiş olması mümkün mü?" dedi.

'ANISINA HAKARETTİR'

"Eve bir video kamera ile gidildiğine göre belli bir amaçla gidilmiştir" diyen Tuğrul Tanyol, 106 yaşındaki bir insanın bu şekilde konuşturulmasının Cahit Tanyol'un anısına hakaret olduğunu ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarında, yaşı itibarı ile başlayan zihinsel rahatsızlıklar nedeniyle kendisine bir vasi atanmış durumdaydı. Çok sevdiği ve ezbere bildiği Yahya Kemal'in, "Süleymaniye'de Bayram Sabahı" şiirini bile benim yazdığımı söylemeye başlamıştı. Ümit Meriç'in kendi çıkarı için babamı böyle rezilce kullanmış olmasını lanetle karşılıyorum."