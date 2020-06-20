Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:24

Olay öğleden sonra Düzce'nin Bolu Caddesi ile Celal Kasapoğlu Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Bulvar Caddesi üzerinde yangın ihbarı aldı.

Olay yerine seyir halinde olan Emin Hatakoy idaresindeki 81 AE 522 plakalı itfaiye aracı Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinden Bolu Caddesi istikametine dönmek isterken, Bolu Caddesi istikametinden İstanbul Caddesi istikametine seyir halinde olan Sabih Ak idaresindeki 81 FD 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiyeci ağaca çarparak durabildi.

Devrilen ağaç bir dükkanın camına isabet etti. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koştu. Her iki araçta da yaralanan olmadı.



