Yangına müdahaleye giden aracı durdurup sohbet ettiler
AKP Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’de çıkan orman yangınlarını söndürmek amacıyla destek vermeye gelen itfaiyecileri durdurup sohbet etti.
Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgeleri kıyı sahillerinde çıkan orman yangınları nedeniyle Azerbaycan’dan bir grup itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan Azerbaycanlı itfaiyeciler yangın bölgelerine giderken dün akşam saatlerinde, AKP Çorum İl başkanı Yusuf Ahlatcı ve belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından Çorum’da durduruldu.
AKP İl başkanı Yusuf Ahlatcı ve belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki parti ve belediye yöneticileri ile birlikte Azerbaycan İtfaiye araçlarını durdurarak itfaiyecilerle bir süre vakit geçirdiler.
Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile Azerbaycanlı itfaiyecileri çevre yolunda durduran Ahlatcı ve Aşgın, Azerbaycanlı itfaiyecilere araçları yol kenarına çektirip sohbet ettiler.
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