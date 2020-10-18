Yangında dumandan etkilenen kediye ambulansta müdahale

Burdur'da çıkan bir ev yangınında 66 yaşındaki kişi ile kedisi dumandan zehirlendi. Ev sahibi hastaneye kaldırılırken kediye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

(DHA)
18 Ekim 2020 Pazar, 12:58
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Burdur'da, evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Veli Bülbül (66), hastanede tedaviye alınırken, kedisi ise ambulansta oksijen verilerek, yaşama döndürüldü.

Merkez Değirmenler Mahallesi Saden Sokak'taki Veli Bülbül'e ait, tek katlı betonarme evde, dün akşam sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evin bir odasındaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangında Bülbül, dumandan etkilendi. Bülbül, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Evde bulunan ve dumandan etkilenen Veli Bülbül'ün kedisi ise itfaiye personeli tarafından dışarı çıkarıldı. Kediye ambulansta oksijen verilerek, hayata döndürüldü. İtfaiyeciler, daha sonra kediye su verdi.


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