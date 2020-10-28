Yangından kaçarken hortuma yakalandılar
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.
İskenderun'da dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.
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