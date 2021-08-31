Yangınlardaki başarısızlığa tepki sürüyor: Yunanistan Başbakanı'dan kabine değişikliği

31 Ağustos 2021 Salı, 14:21

Yunanistan'da bu ay içinde birkaç gün devam eden yangınlar sonucunda 250 bin hektardan fazla çam ormanı zarar görürken, evler ve işyerleri kül oldu, iki kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise tahliye edilmek zorunda kalındı.

Muhafazakar hükümeti Temmuz 2019'da göreve başlayan Miçotakis, yangınlara resmi müdahaledeki gecikmeler ve aksaklıklar için kamuoyundan özür dileyerek hataları düzeltme sözü vermişti.

Miçotakis, Kamu Düzeninden Sorumlu Bakan Michalis Chrysochoidis'in yerine siyasi analist ve eski İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos'u getirdi.

Miçotakis ayrıca geçen yıl Yunanistan'ın ilk koronavirüs dalgasını başarılı bir şekilde kontrol altına almasında rol oynayan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias'ı, Harry Theoharis'in yerine turizm bakanı olarak atadı.

Miçotakis’in sözcüsü ayrıca emekli bir Amiral ve eski Savunma Bakanı olan Evangelos Apostolakis başkanlığında bir sivil koruma bakanlığı kurulduğunu açıkladı.