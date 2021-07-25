Yanlışları sıraladı: Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Taliban açıklaması

25 Temmuz 2021 Pazar, 15:36

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.



Danış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın, kontrol ettiği bölgelerde masum insanları katlettiğini, kamu mallarını ve altyapısını tahrip ettiğini, zorla evlendirilmek üzere kadınları ve kızları kaçırdığını, özgürlükleri bastırarak insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediğini belirtti.

Taliban üyelerinin ele geçirdikleri ilçelerde kamu binalarını tahrip ettiğini dile getiren Danış, Taliban'ın asla değişmediğini ve hala aynı düşüncesinin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

YANLIŞLARI SIRALADI

Danış, Taliban'ın meşrulaştırılmak için uluslararası konferanslara davet edilmesi, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için Afgan hükümetine baskı uygulanması ve yabancı güçlerin aceleci bir şekilde Afganları yalnız bırakıp çekilmesinin telafisi bulunmayan yanlış olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun, Taliban'ın hiçbir zaman gerçek barıştan yana olmadığını, savaşı ve şiddeti siyasi bir çözümden daha fazla tercih ettiğini anladığını belirten Danış, örgütün son zamanlarda daha çok şiddeti artırarak gerçek amacını ortaya koyduğunu kaydetti.