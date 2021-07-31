Yanmayan ormanlar da otellerle yok edilecek

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:25

Henüz orman yangınlarının sürdüğü kentlerin de aralarında olduğu 10 ilde, Hazine’ye ait binlerce metrekarelik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle otellere tahsis edilecek.

BirGün'den Hüseyin Şimşek imzalı haberde; 4’ü dışında tamamı ormanlık olan 15 araziye 3, 4 veya 5 yıldızlı oteller, golf sahaları, termal konaklama tesisleri ve günübirlik tesisler inşa edilecek.

Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Artvin, Antalya, Kütahya, Mersin, Kayseri, Balıkesir’de 1’er, Kars’ta 3, Ordu, Bursa ve Uşak’ta ise 2’şer Hazine arazisi işletmelere devredilecek. Turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek alanlara talip olmak isteyenlerden ilk etapta 10 bin TL tahsis talep ücreti istenecek. Bu işletmelerin kimlere tahsis edileceğine Kültür ve Turizm Bakanlığı karar verecek.

HAZİNE ORMANLARI RANTA AÇILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Hazine’ye ait arazilere inşa edilecek yapılar ve büyüklükleri şöyle olacak:

Artvin merkeze bağlı Balcıoğlu Mahallesi’nde 3, 4 ve 5 yıldızlı, 290 yataklı otel yapılacak.

Bursa’da iki farklı alana toplam 300 yataklı konaklama tesisi yapılacak.

Yangınlarla mücadeleyi sürdüren Antalya’da bin yatak ve 532 metrekarelik kapalı alana sahip konaklama tesisi inşa edilecek.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan üç ayrı Hazine arazisine toplam 400 yataklı, 752 metrekare kapalı alana sahip günübirlik konaklama tesisleri yapılacak.

Kayseri, Melikgazi ilçesinde 120 yatak kapasiteli otel yapılacak.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 100 yataklı konaklama tesisi inşa edilecek.

Mersin’in Tarsus ilçesinde toplam 3 bin yataklı otel ve 27 delikli üç adet golf sahası yapılacak.

Ordu’nun Karadüz ilçesinde toplam 154 yataklı iki ayrı otel inşa edilecek.

Uşak’ın Banaz ilçesinde toplam 600 yataklı iki ayrı termal konaklama tesisi yapılacak.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kapasitesi daha sonra belirlenecek özel konaklama tesisi inşa edilecek.