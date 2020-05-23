Yap-işlet-devret hariç: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramı'nda Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yap-işlet-devret modeli köprü ve otoyollar hariç bayram boyunca ücretsiz olacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 02:21

Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yap-işlet-devret modeli olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi yollar ücretli olacak.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Başkentray'dan  ücretsiz yararlanacaklar.


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