Yap-işlet-devret hariç: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yap-işlet-devret modeli olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi yollar ücretli olacak.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Başkentray'dan ücretsiz yararlanacaklar.