Yap-işlet-devret hariç: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramı'nda Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yap-işlet-devret modeli köprü ve otoyollar hariç bayram boyunca ücretsiz olacak.
Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yap-işlet-devret modeli olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi yollar ücretli olacak.
Vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Başkentray'dan ücretsiz yararlanacaklar.
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