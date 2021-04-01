Yapay zeka teknolojisine kadın mühendis imzası: Türk bilim insanı Aysel Zengin

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:18

Türkiye’nin gündeminde hiç olmadığı kadar “kadın” var. Evde, sokakta, iş dünyasında, ekonomide “kadın eşitliğini nasıl sağlayacağız” soruları gündemi oluştururken, bir yandan kadınlarımız da boş durmuyor. Türk bilim insanı Özlem Türeci’nin başarı hikayesini sadece biz değil, tüm dünya yakından takip ediyor. İşin aslı Türeci bu konudaki tek örnek değil.

Bilim, teknoloji, sanat ve sporda Türk kadınlarının başarı hikayeleri birbirini takip ederken, bu isimlerin çoğu uluslararası platformlarda da ülkemizi temsil ediyor.

İşte bu isimlerden sadece biri Aysel Zengin. O, Türkiye’nin ilk kadın yapay zeka uzmanlardan… Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçen, yaşadığı zorlu hayat şartlarına rağmen asla umudunu kaybetmeyen, istemenin ve çalışmanın başarıdaki en önemli iki unsur olduğunu kanıtlayan genç bir kadın… Hikayesi ise, onun gibi bir çok genç kadına ilham verecek türden.

Bulgaristan’ın bir Türk köyünde doğan Aysel Zengin, göç izni kısıtlamaları nedeniyle uzun yıllar Türkiye’yi görmeden büyümüş. 1992 yılında 6’ıncı sınıftan mezun olduğunda ise ailesi ile birlikte anavatanı Türkiye’ye turist vizesiyle giriş yapmak zorunda kalmış.

Çalışkanlığından taviz vermeden, Türkiye’ye, yeni kültüre, yeni okuluna alışmak için büyük bir mücadele veren Zengin bu yıllarını, “Bir çocuk, bir öğrenci ve bir göçmendim. Yeni tanıdığım bir ülkeye ait olma savaşını küçük yaşıma rağmen sürdürüyordum” diye özetliyor. Kendi ülkesinde oturma izni bile bulunmayan Zengin’in hikayesinin ilham veren kısmı ise lise yıllarında başlıyor.

O yılları ise anlatan Aysel Zengin, şunları kaydetti:

"Meslek seçimi eski zamanlarda zordu… İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni kazandım. 2 yıl boyunca yatılı okudum. Üçüncü sınıf başında hem okul başarı puanını yükseltmek hem de üniversite sınavına konsantre olabilmek için Yalova Lisesi’ne geçiş yaptım. ÖYS (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) sınavında Yalova 1.si oldum. Meslek seçimi eski zamanlarda zordu. 1998, internetin yeni geldiği ve pek yaygın olmadığı, cep telefonu ve kişisel bilgisayarınızın olmadığı bir dönemdi. Mühendis olmak istiyordum ve meslek konusunda etrafımda örnek alabileceğim kimse yoktu. Meslek rehberi adı verilen ince bir kitapçıkta okuduğum bir paragraflık yazı ile Endüstri Mühendisi olmaya karar verdim. ODTÜ Endüstri Mühendisliği’ni kazandım ve böylece Ankara yıllarım başladı.”

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALTERNATİF ALANLARDA ÇALIŞMA İMKANI SAĞLADI

"Çok geniş bakış açısı kazandıran ve alternatif alanlarda çalışmaya imkan veren Endüstri Mühendisliği’ni çok sevdim" diyen Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Mezun olduktan sonra uluslararası şirketlerde çalıştım. 2015’te ise yapay zeka kavramıyla tanıştım. ‘Makine Öğrenmesi’ ve ‘Veri Bilimi’ gibi kavramlar ilgimi çekiyordu. Veri analizi yapan biri olarak yapay zeka alanında kendimi geliştirebilirdim. İşte o zaman yolum Etiya ile kesişti. Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketi Etiya’ da önümde birçok fırsat olabileceğini gördüm.”

"Yapay Zeka" projesiyle Türkiye’ye teknoloji ödülleri kazandırıyor 2018’den bu yana Kanada dahil dünyanın birçok farklı bölgesinde ofisleri bulunan Etiya’ da Yapay Zeka Takım Lideriı olarak görevinde devam eden Aysel Zengin, bugün, global telekom dünyasının standartlarını belirleyen TM Forum dahil birçok uluslararası platformda Türkiye’yi de temsil ediyor. Dünyanın geleceğine damgasını vuracak Yapay Zeka ve Dijital İkiz gibi birçok teknolojinin gelişmesine de ekibiyle birlikte öncülük ediyor.

O ve ekibinin başarıları ise teknoloji dünyasında şimdiden gündem olmuş durumda. 2019 yılında ekibi ile birlikte geliştirdikleri Ar-ge projesi Dijital İkiz ile “Üstün Katalizör İnovasyonu” ödülü alan Zengin, dijital inovasyon kapsamında global ödülleri de Türkiye’ye kazandırmaya devam ediyor.

Son olarak Zengin, şunları söyledi: