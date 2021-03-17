Yapay zekâ ve robotlar, teknolojide çığır açarken yaratıcılık isteyen sanatta çok başarılı değil

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:01

Eğitimde uzaktan erişim, EBA devreye girdikten sonra daha net ortaya çıktı ki herkesin Facebook’ta fotoğraf paylaştığı ülkemizde internete erişimde de kişisel bir bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi interneti kullanarak bağlanabilmekte de çok ilerlemiş durumda değiliz. Bilgisiyar sahibi olma oranı 50’de bir. Pandemi döneminde bu gerçek daha da sıkıntılı bir biçimde bizi sarsınca teknoloji firmaları da elini taşın altına koyup en azından eğitime destek verdi. Lenovo öncülüğünde çözüm ortaklarıyla hayata geçirilen Teknoloji İle Üretelim Platformu, İTÜ içinde bir yazılım merkezi kurdu. Teknoloji İle Üretelim Platformu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa bir yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. GPT3 veri toplama ile Wikipedia’nın 23 katı daha fazla bilgiye sahip bir yapay zekânın Şekspir’in duygularıyla şiir bile yazabileceğini söylesem? Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak ile yaptığımız çevrimiçi sohbet toplantısında yapay zekânın sağlık, endüstri, pazarlama konularında üstlendiği rolü can kulağıyla dinliyorum ama bu sayfanın konumu itibarıyla sizlere sadece sanatla ilgili bölümlerini aktaracağım.

BEYİN KADAR MÜKEMMEL BİR PROGRAM YOK

Sanat konusunda şöyle bir sıkıntı var, iyi ki de var: Makineler yüklenen verileri birleştirip yeni bilgiler yaratabiliyor ama henüz beyin kadar mükemmel bir program yok. Derin öğrenmede beynin çalışma sistemi de öğreniliyor.Doktorlar, tıpkı Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali Vefa gibi ameliyat sırasında sadece bir gözlük takarak yeşil ışıkla gözün göremediği bilgileri görüp teşhis koyabilecek. Ama sanat, duygu ve yaratıcılık gerektiriyor. Bir arkadaşımızın toplantıda aktardığı gibi Louvre Müzesi’nde yeni uygulanan bir programla Mona Lisa’yla sohbet etmek mümkün. Ya da Pera Müzesi’nde Kaplumbağa Terbiyecisi’yle aynı mekânda dolaşmak. Hatta Google’ın binası önündeki piyanoya dünyanın her yerinden yüklenen beste ve müziklerin çalınması gibi atraksiyonlar da. Hatta o piyanonun özgün bir beste yapması bile bekleniyor ama henüz yok! Peki, yapay beyin resim yapabiliyor mu? Bence yapabilir! Son zamanlarda konuşulduğu gibi bu ilerde büyük sahtekârlıklara bile yol açabilir, bir tablonun bütün verilerini yüklerseniz size bire bir kopyasını yapabilir ve çok makul fiyatlara evinizde bir Picasso’nuz olabilir! Ama yeni, orijinal bir resim yapabilir mi? Henüz değil. Ya da yapsa bile bir sanatseverin ROBOTWÖ3X’in yaptığı resmi satın almak isteyeceğini düşünmek için erken. Ben ise hâlâ Robin Williams’ın canlandırdığı hizmet etmek için üretildiği kadına âşık olan sevimli robotu yapmalarını bekliyorum, satın almaya da hazırım!