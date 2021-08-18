Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:00

Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor.

Ancak bazı mesleklerin yapay zeka ya da robotlar tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka 'makine' ler tarafından gösterilen zeka'dır doğal zeka ise insan zekası ve hayvan bilişi tarafından sergilenen bilinç ve duygusallık içerir. İlk ve ikinci kategoriler arasındaki ayrım genellikle seçilen kısaltmayla ortaya çıkar. "Güçlü" yapay zeka genellikle Yapay genel zekâ (AGI) olarak etiketlenirken "doğal" zekayı taklit etme girişimleri yapay biyolojik zeka(ABI) olarak adlandırılır.

Halk arasında, "yapay zeka" terimi genellikle insanların insan zihni ile ilişkilendirdiği "öğrenme" ve "problem çözme" gibi "bilişsel" işlevleri taklit eden makineleri tanımlamak için kullanılır.

Makineler gittikçe daha yetenekli hale geldikçe, "zeka" gerektirdiği düşünülen görevler genellikle AI etkisi olarak bilinen bir fenomen olan AI tanımından çıkarılır. Tesler'in Teoremindeki bir espri, "AI henüz yapılmamış şeydir" der. Örneğin, optik karakter tanıma AI olarak değerlendirilen şeylerin dışında tutulur, rutin teknoloji haline gelir.

Yapay zekâ çalışmaları sıklıkla insanın düşünme yöntemlerini taklit eden yapay yöntemler geliştirmeye yöneliktir, ancak bununla sınırlı değildir. Öğrenebilen ve gelecekte insan zekâsından bağımsız gelişebilecek bir yapay zekâ kavramına doğru yeni yönelimler oluşmaktadır. Bu yönelim, insanın evreni ve doğayı anlama çabasında kendisine yardımcı olabilecek belki de kendisinden daha zeki, insan ötesi varlıklar meydana getirme düşünün bir ürünüdür.

YAPAY ZEKANIN YOK EDEMEYECEĞİ MESLEKLER

NTV'de yer alan derlemeye göre söz konusu meslekler şöyle:

- İnsan kaynakları uzmanlığı

- Bilgisayar sistemleri analistliği

- Öğretmenlik

- Spor

- Hukuk

- Yazarlık

- Yöneticilik

- Etkinlik planlayıcıları

- Politikacılar

- Sihirbazlar

- Dini görevliler

- Psikologlar ve psikiyatrlar

- Cerrahlar

- Şarkıcılar

- Ergoterapistler