Yapı Kredi Kültür Sanat 2021’i çocuklarla karşılıyor

31 Aralık 2020 Perşembe, 00:12

ÇİĞDEM ODABAŞI İLE KİTAPLA OYUN SAATİ

‘BALONCUK MAKİNESİ’

Çiğdem Odabaşı yeni yıla özel olarak hazırladığı atölye çalışmasında, YKY'nin Doğan Kardeş kitaplığından seçtiği ‘Baloncuk Makinesi’ kitabını çocuklar için yaratıcı bir oyunla buluşturuyor. 2 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de internet üzerinden canlı yapılacak etkinlik için gereken malzemeler kuru boya kalemleri ve renkli kâğıtlar.

‘UYKUCULAR VE KAKAOCULAR ÜLKESİ’

Çiğdem Odabaşı’nın yeni yıla özel olarak hazırladığı diğer atölye çalışmasında da YKY'nin Doğan Kardeş kitaplığından seçtiği "Uykucular ve Kakaocular Ülkesi" kitabını çocuklar için yaratıcı bir oyunla buluşturuyor. Bu etkinlik 3 Ocak Pazar günü saat.11.00’de internet üzerinden canlı yapılacak.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere https://www.youtube.com/channel/UCkSlBOVNKV-XdUtNRwXeQnQ’e tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.