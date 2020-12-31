Yapı Kredi Kültür Sanat 2021’i çocuklarla karşılıyor
Yaratıcı Okuma ve Drama Eğitmeni Çiğdem Odabaşı, çocukları yeni yıla kitaplarla keyifli bir başlangıç yapmaya davet ediyor. Kitapların içindeki hikâyelerden yola çıkarak oluşturulan yaratıcı oyunlarla çocuklar kendi hikâyelerini tasarlıyorlar. Odabaşı’nın YKY’nin Doğan Kardeş kitaplığından seçtiği ‘Baloncuk Makinesi’ ve ‘Uykucular ve Kakaocular Ülkesi’ kitapları çocuklar için hazırlanan yaratıcı oyunlarla buluşuyor.
ÇİĞDEM ODABAŞI İLE KİTAPLA OYUN SAATİ
‘BALONCUK MAKİNESİ’
Çiğdem Odabaşı yeni yıla özel olarak hazırladığı atölye çalışmasında, YKY'nin Doğan Kardeş kitaplığından seçtiği ‘Baloncuk Makinesi’ kitabını çocuklar için yaratıcı bir oyunla buluşturuyor. 2 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de internet üzerinden canlı yapılacak etkinlik için gereken malzemeler kuru boya kalemleri ve renkli kâğıtlar.
‘UYKUCULAR VE KAKAOCULAR ÜLKESİ’
Çiğdem Odabaşı’nın yeni yıla özel olarak hazırladığı diğer atölye çalışmasında da YKY'nin Doğan Kardeş kitaplığından seçtiği "Uykucular ve Kakaocular Ülkesi" kitabını çocuklar için yaratıcı bir oyunla buluşturuyor. Bu etkinlik 3 Ocak Pazar günü saat.11.00’de internet üzerinden canlı yapılacak.
Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere https://www.youtube.com/channel/UCkSlBOVNKV-XdUtNRwXeQnQ’e tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.
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