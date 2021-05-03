Yapılan araştırmalar sonucunda Covid-19 sürecinde sürücülerin çevre bilinci arttığı ortaya çıktı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla yapılan araştırma kapsamında, dünyanın 22 farklı ülkesindeki sürücülere gelecek 5 yıl içerisinde bir araç satın alma veya kiralama niyetinde olup olmadıkları soruldu. Sürücülerin yüzde 57’si bu soruya “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 28’i “Hayır” derken, yüzde 18’i ise “Bilmiyorum” dedi.

Gelecek beş yıl içerisinde yeni araç alma veya kiralama ihtimali en yüksek kişilerin başında açık ara Türkler geldi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü önümüzdeki beş yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya kiralamak istediklerini belirtti. Türkiye’yi yüzde 67 ile Yunanistan, yüzde 64’le İspanya takip etti.

Covid-19’un dünya genelinde mobilite alışkanlıkları üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı LeasePlan, Mobilite İçgörü Raporu’nun “Yeni Normal” bölümünündeki verilere göre Covid-19 dünyadaki sürücülerin iklim değişikliğiyle mücadeleye olan farkındalıklarını artırdı. LeasePlan tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 53’ü Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana iklim değişikliğinin ciddi bir küresel tehdit olduğunun farkına vardığını söyledi. Sürücülerin yüzde 47’si artan farkındalık neticesinde kendi karbon ayak izlerini azaltmak ve pandemi sürecinin başlangıcında vurgulanan temiz havaya erişim avantajlarını sürdürmek için gelecekte sıfır emisyonlu bir elektrikli araca geçiş yapmak istediklerini vurguladı.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 65’i Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplu taşıma yerine farklı alternatiflere yöneldiklerini belirtirken, yüzde 76’sı şahsi araçlarını kullanmayı tercih ettiklerini bildirdi. Sürücülerin yüzde 79’u ise pandemi sürecinde kendi araçlarına sahip olmanın güvenliği ve rahatlığı konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirti.

Mobilite İçgörü Raporu’nda Türkiye’nin elektrikli araçlara olan ilgisi ve iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetini ortaya koyan önemli bulgular dikkatleri çekti. Türkiye, Covid-19 sonrası en yüksek iklim farkındalığı değişiklik yüzdesi olan ülkeler arasında iki ana başlıkta da zirvede yer aldı.

STELLANTIS AVRUPA’NIN BİRİNCİSİ!

Çatısı altında bulunan markalarla dünyanın önde gelen otomotiv üreticisi konumunda bulunan Stellantis, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23.6 oranındaki pazar payıyla Avrupa binek ve hafif ticari araçlarda ilk sırada yer aldı. Stellantis, Avrupa’nın toplam 3 milyon 619 bin 749 araçlık pazarına kaydettiği 854 bin 151 araç ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artış gerçekleştirdi. Marka ve modelleri olarak bakıldığında; 2021 yılının ilk çeyreğinde Peugeot 208, “Avrupa’nın En İyi 10 Aracı” sıralamasının lideri oldu. Listede Stellantis’e ait Citroen C3 ve Peugeot 2008 de yerini aldı. Ayrıca Stellantis, 2021 yılının ilk çeyreğinde tescil edilen 184 bini aşkın araçla yüzde 34.3’lük pazar payı elde ederek Avrupa hafif ticari araç pazarının da lideri oldu. Avrupa pazarının elektrikli araçlara daha fazla yönelmesiyle birlikte, Stellantis çatısı altındaki Peugeot 208 ve Yeni Fiat 500, segmentlerinde ilk üç elektrikli araç arasında yer aldı.

HİBRİT MOTORLU FİAT 500 TÜRKİYE’DE

Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği ikonik modeli Fiat 500’ün hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu.

Modelin giriş seviyesi olan Cult versiyonda, Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15 inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor. Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5 inç dokunmatik ekran standart olarak yer alıyor. Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak, cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde “Dolcevita” logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inç’lik AndroidAuto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve otomatik klima, 16 inç alaşımlı jantlar, sis farları ve yağmur- karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor.

Yeni hibrit Fiat 500’un Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar, spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde “Sport” logosu, otomatik klima, 7 inç’lik Android Auto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı & cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken; Sport versiyonda; sis farları ve yağmur- karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.

Fiat 500’de görev yapan yeni nesil, üç silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde yirmilik yakıt tasarrufu sağlıyor. Altı ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, CO2 emisyon seviyesinde de yüzde 21’e kadar düşüş sağlıyor.

MINI JOHN COOPER WORKS: YÜKSEK PERFORMANS KONFORLU SÜRÜŞ

Yarış pistlerinden aldığı mirası şehrin caddelerine taşıyan MINI’nin ikonik modeli MINI John Cooper Works, farklı tasarımı ve lüks donanımıyla artık çok daha iddialı. Yeni MINI John Cooper Works genlerinden gelen yarışçı karakterini korurken, yüksek standart donanımlarıyla aynı zamanda çok daha konforlu şehir sürüşü vaat ediyor. Direksiyon Isıtması, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Fren Fonksiyonlu Hız Sabitleyici ve Park Mesafe Kontrolü, Yeni MINI John Cooper Works’ün standart donanımları arasında yer alıyor.

Yeni MINI John Cooper Works standart olarak gelen siyah panel tasarımına sahip 8.8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanan orta gösterge ekranı araç ayarlarının, ses işlevlerinin ve navigasyonun kontrolünü yapan yeni bir işletim sistemine sahip. Uygulamaları daha da sezgisel hale getiren yeni işletim sistemiyle dokunmatik ekranda bir kaydırma hareketi ile seçilebilen Canlı Pencere Öğeleri de ilk kez sunuluyor. Yeni MINI John Cooper Works’ün yarış uzmanlığıyla geliştirilen 2.0 litrelik motoru TwinPower Turbo teknolojisiyle, 231 hp güç ve 320 Nm tork sunuyor. 8-ileri Steptronic Sport şanzımanlı Yeni MINI John Cooper Works 0-100 km/sa hızlanması için sadece 6.1 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

YENİ APRİLİA TUONO V4 1100 FACTORY TÜRKİYE’DE

Performanslı ve keyifli kullanıma sahip motosikletlere imza atan İtalyan Aprilia, spor naked kategorisindeki yeni motosikleti Tuono V4 1100 Factory’i Türkiye’de satışa sundu. Hem yol hem de pist deneyimini üst düzey performansla yaşamak isteyenlere seslenen yeni Tuono V4 1100 Factory, yenilikçi aerodinamik tasarımı ve üst düzey elektronik sürüş sistemleriyle heyecan uyandırıyor. Bu kapsamda 4.3 inç’lik renkli TFT ekranından kontrol edilebilen Öhlins Smart EC 2.0 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi ve altı farklı sürüş modu, kullanım keyfini zirveye çıkarıyor. 175 beygir güçür eten 1077 cc hacimli V4 motoru ise Tuono V4 1100 Factory’i sınıfının tek V4 motorlu spor naked motosikleti yapıyor. Kırmızı ve siyah renk kombinasyonlu Aprilia Black temasına sahip Yeni Tuono V4 1100 Factory, vergiler dahil 222 bin 900 TL’lik fiyatıyla Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de mayıs ayı itibarıyla satışa sunuldu.

HYUNDAİ’DEN 280 BEYGİRLİK KONA N

N markasıyla birlikte, ürettiği kaliteli otomobillere hızlı ve oldukça güçlü versiyonları ekleyen Hyundai Motor Company, şimdi de Kona N ile B-SUV sınıfında dikkat çekmeye odaklanıyor. “Never Just Drive” yani “Asla Sadece Sürme” mottosuyla tanıtılan otomobil, markanın N stratejisi kapsamında gelecekteki elektrikli yarış otomobillerine de ilham kaynağı olacak.

Ayrıca Kona N, yüksek performanslı N serisinin en son üyesi değil, aynı zamanda bir SUV gövde tipine sahip ilk N modeli. Hatta, çok yönlü kullanma özellikleri, hızlanma, çeviklik ve yarış pistlerine uygun gövde kitiyle performans seven kullanıcıların ilgi alanına giren ender SUV modellerden biri.

Kona N, Kalkış Kontrolü (N Launch Control), Değişken Egzoz Sistemi ve en önemlisi N Grin Kontrol Sistemi ile birlikte her türlü yol koşulunda aynı sürüş keyfini sunuyor. N Grin Kontrol Sistemi, beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek yüksek düzeyde özelleştirme sunuyor. Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP), egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor. Bir başka deyişle KONA N, Eco modda şehir içinde günlük bir SUV gibi hareket ederken, N moduna geçildiğinde ise bir anda yarış otomobili hissiyatı sunmaya başlıyor.

Kona N, yeni nesil 8 ileri, ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) sahip. Yüksek performanslı 2.0 litre turboşarjlı GDI motordan aldığı gücü N DCT şanzımanla lastiklere ileten otomobilin dişli oranları da bu versiyon için özel olarak geliştirilmiş. Hyundai’nin kendi bünyesinde geliştirdiği bu 8 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman, yüksek performanslı motorun tepkilerini anında karşılarken aynı zamanda yüksek torka karşı da oldukça dayanıklı. Daha hızlı vites değiştirme özelliğine sahip bu şanzıman, N Grin Shift (NGS), N Power Shift (NPS) ve N Track Sense Shift (NTS) olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.