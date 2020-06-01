Yapıları giydirmesiyle ünlü sanatçı Christo öldü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 09:04

Sanatçının resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre Christo doğal sebeplerden hayata veda etti.





Üretimlerini eşi Jeanne-Claude ile birlikte yapan ve genellikle ünlü yapıları plastik ya da kumaşla kaplamasıyla tanınan Christo, Berlin’deki Reichstag ile Paris’teki Pont-Neuf köprüsünü kumaşla kaplamıştı.

Christo Vladimir Javacheff adıyla Bulgaristan’ın Gabravo kentinde 1935 yılında dünyaya gelen sanatçı belli dönemlerde Avusturya, İsviçre ve eşi Jeanne-Claude ile tanıştığı Fransa’da yaşadı.



Christo'nun ünlü Reichstag giydirmesi

Birlikte devasa yapıları dönüştüren ikili ayrıca anıtsal nitelikte çevreci işlere de imza attı. Jeanne-Claude 2009’da 74 yaşında ölene dek de birlikte çalışmaya devam ettiler.





Paris’teki Zafer Anıtı çalışması (üstte) yarım kalan Christo yaşasaydı bu son eserini Eylül 2021’de gösterime açacaktı. Sanatçının istekleri doğrultusunda bu işin tamamlanıp belirlenen tarihte açılacağı duyuruldu.

Pazar günü sanatçının resmi Facebook hesabından yapılan açıklama şöyle sona erdi: “Christo 1958’de yazdığı bir mektupta ‘Güzellik, bilim ve sanat her zaman kazanır’ demişti. Bu sözlerine sıkı sıkı sarılıyoruz bugün.”

