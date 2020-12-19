Yapımcıdan açıklama: 'The Walking Dead' komedisi geliyor
"The Walking Dead" dizisinin yapımcısı ve senaristlerinden Scott M. Gimple, dizinin yeni bir spin-off'unun yayımlanacağını, ancak bu sefer bir komedi olacağını açıkladı.
Rick Grimes
Tüm dünyada ciddi bir izleyici kitlesi olan "The Walking Dead" dizisinin yeni bir spin-off'unun (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.) yayımlanacağı ancak bunun bu sefer bir komedi olacağı açıklandı.
Dizinin ayrıca "The Walking Dead: World Beyond", "Fear the Walking Dead" gibi spin-off'ları da halihazırda yayımlanmaya devam ediyor.
Bununla birlikte dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Rick Grimes'a odaklanacak filmler de hazırlık aşamasında. Öte yandan dizinin son sezonu olacak 11. sezonun ardından Daryl ve Carol karakterlerine odaklanacak yeni bir dizinin de çekileceği duyurulmuştu.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, "Walking Dead Holiday Special" (Walking Dead Tatil Özel) programına katılan dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Scott M. Gimple, halihazırda zombi evreninde geçecek bir komedi üzerine çalıştıklarını belirtti.
Gimple şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bir 'Walking Dead' komedisi üzerinde çalışıyoruz. Evrenimizle dalga geçmiyoruz ama dünyamıza daha çok komik bir yorum getiriyoruz."
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