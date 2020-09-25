Yapısal reformlara başlamazsak, yeniden faiz artırmak zorunda kalırız

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Bu kararın alınmasında gecikildiği vurgulandı.

Ekonomistler şöyle dedi:

- Mahfi Eğilmez: “TCMB, bir önceki toplantıda faizi artırsaydı kur bu kadar yükselmemiş, rezervler de harcanmamış olurdu. Faizi artırarak kazanılan sürede yapısal reformlara başlamazsak, bir süre sonra faizi tekrar artırmak zorunda kalırız.”

- Uğur Gürses: İhale ile piyasada yüzde 11’lerde oluşturduğu repo faizini resmi olarak yüzde 10.25 olarak belirlemesi “sıkılaşma” mı oldu şimdi? Aynı likidite devam ederse, ortalama fonlama faizi değişmez: yüzde 10.60 civarında kalır. Fiili olanı resmi hale getirdi Merkez Bankası.

- Haluk Bürümcekci: Politika faizinin yükseltilmesiyle, faiz koridorundaki tüm oranlar da 200 baz puan yukarı taşınmış oldu. Dolayısıyla karara TL’nin vereceği tepkiye bağlı olarak bankanın yeniden haftalık repo ihalelerini yeni politika faizinden başlatması ve piyasa yapıcılarına sağladığı fonlamayı devreye alması söz konusu olabilir.

- Alaattin Aktaş: Merkez’in politika faizi olarak lanse ettiği haftalık repo ihale faizini yüzde 10.25’e çıkarması pratikte bir artış değil, bir faiz indirimi operasyonudur. Yüzde 10.25’lik oran en azından şu dönemde muhtemelen uygulanmayacak ve görünürdeki bu artış haftalık repo ihale faizine bağlı diğer fonlamalardaki faizlerin artırılmasına yarayacaktır.