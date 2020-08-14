Yaptığı keki arkadaşlarına ikram etti diye tazminatsız kovuldu, sosyal yardım verilmedi

14 Ağustos 2020 Cuma, 10:31

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan Sevim Akkoç (45), 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde, mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç'un savunması alındı. Akkoç 2 gün sonra yasak olan yiyecekleri tüm uyarılara rağmen üretim alanında yendiği gerekçesiyle iş yasasının 4857- 25/11 maddesine göre tazminatsız olarak işten atıldı. Fabrika yönetimi sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

ASLI ASTARI OLMAYAN SEBEPLERLE İŞTEN ATILDIK

Fabrika yönetiminin iddialarına tepki gösteren Sevim Akkoç, işyerinde sendika yetkisini elinde bulunduran Hak-İş’e bağlık Öz İplik İş Sendikası’na üye olmadığı için işten atıldığını savundu. 10’a yakın çalışanın benzer gerekçeler gösterilek tazminatsız olarak atıldığını anlatan Akkoç, “Aslı astarı olmayan sudan gerekçelerle işten atıldık. Pandemin nedeniyle işten atma yasağı olmasına rağmen tazminatsız çıkışımız verildi. Bizi dört ay köle gibi maaş vermeden çalıştırdılar. Zaten sendika işveren tarafından kurulmuştu. Hak-İş’e bağlı bu sendika çalışanların değil işverenin haklarını savunuyordu. Tüm bunlara tepki gösterdiğimiz için 10’a yakın arkadaşımıza mobbing uygulayıp işine son verdiler” dedi.

KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANDI

Tazminat alamadığı gibi işsizlik maaşına da başvuramayan Sevim Akkoç, işten atıldığı gün kendisi için zorlu bir süreç başladığını belirtti. Haksız yere işten atıldığı gerekçesiyle yasal yollara başvurarak hukuk mücadelesi başlatan Akkoç, bir yandan da geçim derdine düştü. Eşinden ayrıldığı ailenin geçimini kendisinin sağladığı anlatan Akkoç, “Ben 13 senelik işçiydim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Aylardan beri hiçbir gelirimiz yok. Önceki gün yardım için Çaycuma Kaymakamlığı’na başvurdum aldığım yanıt karşısında dünyam bir kez daha yıkıldı. Orada ki yetkili bana ‘İşten çıkış nedenin hiç iyi durum değil, seni tazminatsız işten atmışlar. Bu duruma göre yardım alamazsın’ dediler. Haksız bir şekilde işten atarak bizi ailece açlığa ve sefalete mahkum ettiler. İşsizlik maaşı alamadığım gibi Sosyal Yardımlaşma Vakfı kapısı da yüzümüze kapandı” dedi.