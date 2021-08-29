Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu

29 Ağustos 2021 Pazar, 21:47

Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Trabzon Arsinli Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce hain terör saldırısı sonucunda başından ağır yaralanmıştı.

İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan ve ardından Türkiye'ye getirilerek 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.

TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek .