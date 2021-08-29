Yaralı Uzman Çavuş şehit oldu
Suriye'de 20 gün önce sınır ötesi operasyonda başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.
Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Trabzon Arsinli Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce hain terör saldırısı sonucunda başından ağır yaralanmıştı.
İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan ve ardından Türkiye'ye getirilerek 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.
TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek .
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda